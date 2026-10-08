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Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

  • 8.10.2026, 14:12
  • 3,034
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Награду получит поэтесса.

Нобелевскую премию по литературе 2026 года получила канадская поэтесса, эссеистка и переводчица Энн Карсон. Имя лауреата 8 октября назвала Шведская академия в Стокгольме.

Карсон преподает древнегреческий язык и известна тем, что соединяет в своих текстах поэзию, прозу, эссеистику и переводы. Одной из самых известных ее книг считается роман в стихах «Автобиография красного» 1998 года, основанный на греческом мифе. Среди ее работ также эссе «Эрос горько-сладкий», сборник «Красота мужа», за который она получила премию имени Т. С. Элиота в 2001 году, и вышедшая в 2024 году книга

В прошлом году лауреатом стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Торжественная церемония награждения пройдет 10 декабря в Стокгольме.

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