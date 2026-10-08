Известный телеведущий Джереми Кларксон выращивает Jaguar у себя на ферме

Известный телеведущий Джереми Кларксон выращивает Jaguar у себя на ферме3
- 8.10.2026, 14:29
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Звезда автошоу взялся за необычный эксперимент.
Джереми Кларксон решил взяться за необычный автомобильный эксперимент. Он попробует создать Jaguar F-Type с использованием материалов, выращенных и произведенных на собственной ферме, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
За основу проекта взят Jaguar F-Type V6S. Кларксон хочет установить на него расширенный обвес, а часть деталей изготовить из местного сырья. В салоне появятся кожа с фермы и шерстяные ковры, а кузовные панели планируют сделать из композита на основе льняного волокна, который рассматривается как альтернатива углепластику.
«Я хотел поставить на свой кабриолет F-Type расширенный обвес», — рассказал Кларксон.
Помочь ему в работе согласился известный дизайнер Ян Каллум, создавший оригинальный F-Type, Jaguar XK и концепт C-X75. Он также работал над Aston Martin DB7, DB9 и Vanquish.
Для Кларксона это первое возвращение к автомобильным экспериментам после завершения эпохи «Гранд-тура». Раньше он уже строил необычные машины для Top Gear, однако нынешний проект обещает быть куда более экзотическим.
Главный вопрос — сможет ли выращенный на ферме лен превратиться в полноценный материал для автомобильного кузова или эксперимент Кларксона снова закончится эффектным телевизионным безумием.