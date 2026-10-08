Индия резко сокращает закупки российской нефти 8.10.2026, 14:46

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Главных причин несколько.

Индийские НПЗ сокращают закупки российской нефти с поставкой в ноябре. Главными причинами стали стремительный рост цен на сорт Urals и ужесточение конкуренции со стороны Китая.

Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость российской нефти Urals с загрузкой в Балтийском море выросла до премии более 10 долларов за баррель по отношению к марке Brent. Если раньше этот сорт продавался со значительным дисконтом, то теперь цена почти сравнялась с ближневосточными сортами.

Из-за утраты ценового преимущества индийские НПЗ вынуждены менять поставщиков и возвращаться к сырью из стран Персидского залива. При этом часть российских грузов, ранее покупаемых Индией, сейчас предлагается независимым китайским переработчикам.

Конкуренция с Китаем и падение импорта

Борьба за российские баррели обострилась из-за активности покупателей из Китая, что частично связано с сокращением их доступа к иранской нефти.

«Рост импорта российской нефти Китаем в последние месяцы усилил конкуренцию за эти баррели, которые иначе были бы доступны индийским НПЗ», - пояснил старший менеджер аналитической компании Kpler Сумит Ритолия.

По данным Kpler, доля России в импорте нефти в Индию снизилась примерно до 35% в сентябре, хотя еще в июле достигала максимума в 56%.

Средние поставки за четыре недели по 4 октября упали примерно до 310 тысяч баррелей в сутки, что стало самым низким показателем с марта 2022 года.

Альтернатива с Ближнего Востока и санкционное давление

На этом фоне поставки в Индию с Ближнего Востока продолжают расти. По оценке генерального директора компании Shell Ваэля Савана, потоки нефти через Ормузский пролив уже восстановились ориентировочно до 80% от довоенного уровня.

Для индийских предприятий ближневосточная нефть имеет дополнительное преимущество благодаря более коротким логистическим маршрутам, что снижает затраты на транспортировку в условиях удорожания танкерных перевозок.

Существенным фактором для индийских НПЗ остаются и риски американских санкций или тарифных мер. В то же время отмечается, что сокращение закупок связано, прежде всего, с экономикой соглашений, поскольку российская нефть потеряла свое ключевое ценовое преимущество перед другими поставщиками.

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