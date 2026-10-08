Политзаключенный Вацлав Орешко окончательно потерял зрение 2 8.10.2026, 15:01

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Вацлав Орешко

Но смог сам написать несколько слов своим внукам.

Политзаключенный, приговоренный к восьми годам активист независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности Вацлав Орешко стал полностью незрячим. Об этом сообщила родственница политзаключенного, пишет «Радыё Свабода».

«Раньше видел свет и тень, теперь уже и этого нет. А о том, как справляется с этим, ничего не рассказывает, обходит эту тяжелую тему. Три дня назад прислал письмо, поздравил внуков с днями рождения. Несколько слов даже написал своей рукой, правда, неразборчиво у него получилось, почти ничего не удалось прочитать, но хорошо, что старается», — рассказала о Вацлаве Орешко его родственница.

По данным источника, администрация колонии № 22, где содержат политзаключенного Орешко, предлагала ему этапом отправиться в госпиталь, но он отказался.

«Насколько знаю, боится ехать в госпиталь, так как может не выдержать этапа. То, что рассказывал про Вацлава журналист Семченко, — все так и есть», — добавил источник.

В сентябре о плохом состоянии Вацлава Орешко рассказывал на телеканале «Белсат» журналист Дмитрий Семченко, который отбывал свой срок в той же ивацевичской колонии.

«У него отслоилась сетчатка, и было все хуже и хуже. Мы водили его уже, чтобы позвонить, мы его водили до кухни буквально. Он ходит, но он ничего не видит. Если он сначала видел, когда не очень солнечный день, когда не слепит его солнце, то в темноте он уже не видит, он не может выйти ночью в туалет. Через такие страдания этот человек проходит. Это, ну, не передать словами», — рассказывал бывший политзаключенный Дмитрий Семченко.

Вацлаву Орешко 71 год. По словам родственницы политзаключенного, у него также есть другие заболевания.

«Еще у него давление, спина, проблемы с ногами. Становится все хуже», — сообщил источник о здоровье Вацлава Орешко.

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