Никаких компромиссов с Москвой 3 Виктор Трегубов

8.10.2026, 15:07

4,196

Виктор Трегубов

Фото: Facebook

Это было бы полной глупостью.

О мирных планах и планах мира.

Во всех разговорах о возможном «стратегическом пути к миру» в войне с Россией есть одна большая проблема. Люди, которые об этом говорят, сознательно или бессознательно предлагают алгоритм, как будто мы воюем с нормальной страной.

Как выглядит алгоритм поиска мира с нормальной страной? Мы определяем наши «красные линии» (условия, на которые никогда не согласимся), противник — свои. Затем обозначаем аспекты, в которых возможен торг, и приступаем к нему. Иронично, что это тот самый «компромисс», который в свое время предлагал Зеленский (за что справедливо подвергся, мягко говоря, критике).

Почему такой алгоритм категорически неприемлем в войне с Россией?

Потому что российская стратегия — как в историческом плане, так и на советском этапе, и на современном этапе — не основана на компромиссном подходе. Проще говоря — Россия вообще не ведет переговоров. Она выдвигает условия капитуляции.

Представим, что мы воюем с условной Словакией за Закарпатье, и Словакия захватила значительную часть Закарпатья. Мы можем вести переговоры — давайте прекратим огонь, а в обмен на это зафиксируем линию разграничения и, скажем, гарантируем словакоязычному меньшинству Закарпатья местные школы. Это сработает.

С Россией условием станет закрепление линии разграничения и открытие школ ДО НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРОВ. Это будет условием начала переговоров. Причем фиксировать линию придется не так, как она есть на самом деле, а так, как ее нарисуют в российских штабах и в телеэфирах в порыве горячечного бреда. То есть — просто отступить и отдать им кусок территории.

Так вот, если после этого и начнутся переговоры — эти уступки в них уже вообще не будут учитываться. Они перейдут в разряд «реалий на земле», Россия просто будет отказываться включать их в перечень обсуждаемых вопросов. Пример на сегодняшний день — Крым.

Таким образом, уступка будет сделана в обмен на… ничего. На возможность поговорить. И услышать: «Страдайте, л..хи». После чего наступление возобновится, но уже с новых позиций. Чтобы на следующие переговоры выходить с новыми уступками с нашей стороны.

Именно поэтому Россия за все годы войны не озвучивает свой план. Каковы официальные цели России в этой войне? Бе, ме, кукаре — абстрактные слова о демилитаризации и денацификации, в которые можно вложить что угодно. От ничего до полной оккупации Украины. Такая абстрактность является сознательным шагом.

От нас же требуют конкретно указать, чем мы готовы пойти на уступки. Как только мы это сделаем, это станет базовым минимумом уступок лишь для начала переговоров. Ну, а дальше, как в анекдоте — «мы уже поняли, чем ты торгуешь, вопрос только в цене».

Это было бы полной глупостью.

Виктор Трегубов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com