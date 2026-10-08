Сейм Латвии запретил муниципальным депутатам ездить в Беларусь 2 8.10.2026, 15:14

1,770

Также парламент балтийской страны ввел ограничение для белорусов.

Сейм Латвии принял поправки к Закону об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности. Как сообщает LSM, они вводят запрет на поездки в Беларусь и Россию для депутатов самоуправлений.

Ранее такое ограничение действовало для отдельных категорий должностных лиц и работников, а также для депутатов Сейма.

Авторы поправок объясняют новую меру тем, что должностным лицам самоуправлений доступна подробная информация о критической инфраструктуре, планах гражданской обороны, транспортных и логистических узлах и других ресурсах, которыми располагают муниципалитеты.

Кроме того, сегодня Сейм Латвии принял закон, запрещающий гражданам Беларуси и России владеть критической инфраструктурой в стране.

Критическую инфраструктуру делят на несколько категорий: A, B, C и D. Последняя охватывает объекты, уничтожение или снижение работоспособности которых либо нарушение критически важных услуг в случае войны создаст существенную угрозу общественной и национальной безопасности.

К этой категории относятся, например, производство и распределение продовольствия, теплоснабжение, распространение лекарств и другие сферы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com