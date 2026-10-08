Названы лучшие продукты для нормализации давления

Названы лучшие продукты для нормализации давления2
- 8.10.2026, 15:29
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Их девять.
Правильное питание оказывает значительное влияние на поддержание нормального уровня артериального давления. Чрезмерное употребление соли, насыщенных жиров и сахара может способствовать его повышению, тогда как включение в рацион фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных белков помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы.
Об этом пишет «Курсор»
Кардиолог и доктор медицинских наук Марианела Аресес отмечает, что сбалансированное питание способствует нормализации давления. Эксперты выделяют девять продуктов, которые особенно полезны для здоровья сердца.
1. Листовая зелень
Диетолог Марта Теран рекомендует добавлять в рацион больше зелени, такой как шпинат, капуста и другая листовая зелень. Эти продукты богаты калием, который помогает организму выводить избыток натрия, тем самым способствуя поддержанию нормального давления.
2. Ягоды
Клубника, малина и черника содержат большое количество антиоксидантов, особенно флавоноидов. Эти вещества положительно влияют на кровеносные сосуды и могут снижать риск гипертонии.
3. Цельнозерновые продукты
Регулярное употребление овсянки и других цельнозерновых злаков способствует снижению уровня холестерина и укреплению сердечно-сосудистой системы. В них содержится растворимая клетчатка, которая поддерживает здоровье сосудов.
4. Бананы
Этот фрукт – один из лучших природных источников калия. Он способствует снижению вредного воздействия натрия на организм, что положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.
5. Жирная рыба
Скумбрия, лосось, сардины и сельдь богаты омега-3 жирными кислотами. Эти вещества помогают снизить воспалительные процессы в организме, улучшают состояние сосудов и способствуют нормализации давления.
6. Свекла
Этот корнеплод содержит природные нитраты, которые расширяют кровеносные сосуды, улучшая кровоток. Регулярное употребление свеклы способствует снижению давления и укреплению сосудов.
7. Чеснок
Несмотря на его специфический запах, чеснок оказывает мощное положительное влияние на сосудистую систему. Он способствует выработке оксида азота, который расслабляет сосуды и улучшает циркуляцию крови.
8. Бобовые культуры
Чечевица, фасоль и нут являются отличными источниками растительного белка и клетчатки. Исследования показывают, что регулярное употребление бобовых может способствовать снижению как систолического, так и диастолического давления.
9. Орехи и семена
Орехи и семена содержат полезные жиры, белки и клетчатку. Их употребление в умеренных количествах поддерживает здоровье сердца и сосудов.
Сбалансированное питание с включением этих продуктов поможет поддерживать нормальный уровень артериального давления и снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.