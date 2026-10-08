закрыть
8 октября 2026, четверг, 23:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы лучшие продукты для нормализации давления

2
  • 8.10.2026, 15:29
  • 4,942
Названы лучшие продукты для нормализации давления

Их девять.

Правильное питание оказывает значительное влияние на поддержание нормального уровня артериального давления. Чрезмерное употребление соли, насыщенных жиров и сахара может способствовать его повышению, тогда как включение в рацион фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных белков помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Об этом пишет «Курсор»

Кардиолог и доктор медицинских наук Марианела Аресес отмечает, что сбалансированное питание способствует нормализации давления. Эксперты выделяют девять продуктов, которые особенно полезны для здоровья сердца.

1. Листовая зелень

Диетолог Марта Теран рекомендует добавлять в рацион больше зелени, такой как шпинат, капуста и другая листовая зелень. Эти продукты богаты калием, который помогает организму выводить избыток натрия, тем самым способствуя поддержанию нормального давления.

2. Ягоды

Клубника, малина и черника содержат большое количество антиоксидантов, особенно флавоноидов. Эти вещества положительно влияют на кровеносные сосуды и могут снижать риск гипертонии.

3. Цельнозерновые продукты

Регулярное употребление овсянки и других цельнозерновых злаков способствует снижению уровня холестерина и укреплению сердечно-сосудистой системы. В них содержится растворимая клетчатка, которая поддерживает здоровье сосудов.

4. Бананы

Этот фрукт – один из лучших природных источников калия. Он способствует снижению вредного воздействия натрия на организм, что положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

5. Жирная рыба

Скумбрия, лосось, сардины и сельдь богаты омега-3 жирными кислотами. Эти вещества помогают снизить воспалительные процессы в организме, улучшают состояние сосудов и способствуют нормализации давления.

6. Свекла

Этот корнеплод содержит природные нитраты, которые расширяют кровеносные сосуды, улучшая кровоток. Регулярное употребление свеклы способствует снижению давления и укреплению сосудов.

7. Чеснок

Несмотря на его специфический запах, чеснок оказывает мощное положительное влияние на сосудистую систему. Он способствует выработке оксида азота, который расслабляет сосуды и улучшает циркуляцию крови.

8. Бобовые культуры

Чечевица, фасоль и нут являются отличными источниками растительного белка и клетчатки. Исследования показывают, что регулярное употребление бобовых может способствовать снижению как систолического, так и диастолического давления.

9. Орехи и семена

Орехи и семена содержат полезные жиры, белки и клетчатку. Их употребление в умеренных количествах поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Сбалансированное питание с включением этих продуктов поможет поддерживать нормальный уровень артериального давления и снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип