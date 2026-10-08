Названы лучшие продукты для нормализации давления 2 8.10.2026, 15:29

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Их девять.

Правильное питание оказывает значительное влияние на поддержание нормального уровня артериального давления. Чрезмерное употребление соли, насыщенных жиров и сахара может способствовать его повышению, тогда как включение в рацион фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных белков помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Об этом пишет «Курсор»

Кардиолог и доктор медицинских наук Марианела Аресес отмечает, что сбалансированное питание способствует нормализации давления. Эксперты выделяют девять продуктов, которые особенно полезны для здоровья сердца.

1. Листовая зелень

Диетолог Марта Теран рекомендует добавлять в рацион больше зелени, такой как шпинат, капуста и другая листовая зелень. Эти продукты богаты калием, который помогает организму выводить избыток натрия, тем самым способствуя поддержанию нормального давления.

2. Ягоды

Клубника, малина и черника содержат большое количество антиоксидантов, особенно флавоноидов. Эти вещества положительно влияют на кровеносные сосуды и могут снижать риск гипертонии.

3. Цельнозерновые продукты

Регулярное употребление овсянки и других цельнозерновых злаков способствует снижению уровня холестерина и укреплению сердечно-сосудистой системы. В них содержится растворимая клетчатка, которая поддерживает здоровье сосудов.

4. Бананы

Этот фрукт – один из лучших природных источников калия. Он способствует снижению вредного воздействия натрия на организм, что положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

5. Жирная рыба

Скумбрия, лосось, сардины и сельдь богаты омега-3 жирными кислотами. Эти вещества помогают снизить воспалительные процессы в организме, улучшают состояние сосудов и способствуют нормализации давления.

6. Свекла

Этот корнеплод содержит природные нитраты, которые расширяют кровеносные сосуды, улучшая кровоток. Регулярное употребление свеклы способствует снижению давления и укреплению сосудов.

7. Чеснок

Несмотря на его специфический запах, чеснок оказывает мощное положительное влияние на сосудистую систему. Он способствует выработке оксида азота, который расслабляет сосуды и улучшает циркуляцию крови.

8. Бобовые культуры

Чечевица, фасоль и нут являются отличными источниками растительного белка и клетчатки. Исследования показывают, что регулярное употребление бобовых может способствовать снижению как систолического, так и диастолического давления.

9. Орехи и семена

Орехи и семена содержат полезные жиры, белки и клетчатку. Их употребление в умеренных количествах поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Сбалансированное питание с включением этих продуктов поможет поддерживать нормальный уровень артериального давления и снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

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