закрыть
8 октября 2026, четверг, 23:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Великобритания ударила по России масштабными санкциями

1
  • 8.10.2026, 15:41
  • 2,258
Великобритания ударила по России масштабными санкциями

Лондон ввел ограничения с целью ослабления агрессора.

8 октября правительство Великобритании во главе с премьер-министром Энди Бернемом объявило о новых широкомасштабных санкциях с целью ослабления страны-агрессора России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы британского правительства.

Новые санкции со стороны официального Лондона нацелены на ряд физических и юридических лиц, которые:

производят или транспортируют российскую нефть, финансирующую экономику РФ;

способствуют производству или мировой торговле товарами, которые используются для поддержки возможностей Москвы в сфере баллистических ракет и подпитки ее военно-промышленной базы;

наполняют российский военный бюджет путем обхода санкций в сфере финансовых услуг.

38 новых позиций в санкционных списках включают российские нефтяные компании, танкеры «теневого флота», а также компании и лиц, поставляющих товары, критически важные для армии РФ.

Так, Лондон ввел ограничения против двух российских нефтяных компаний - «Зарубежнефти» и «INK Capital». Главная цель - не только заблокировать «поток» российских нефтяных денег, но и перекрыть пути, используемые для обхода санкций.

Кроме того, под ограничения попали еще 12 нефтяных танкеров, эксплуатируемых в составе российского «теневого флота».

«Сегодня мы также вводим санкции против трех криптовалютных бирж и двух платежных платформ, включая три, связанные с Кыргызстаном, а также одного связанного с ними физического лица. Мы подозреваем, что эти организации используются Россией для обхода финансовых санкций, две из которых обрабатывали и способствовали транзакциям российского правительства», - говорится в заявлении британских властей.

Также указано, что новый санкционный пакет охватил 17 организаций и лиц, причастных к поставкам товаров, которые Великобритания, США и ЕС считают жизненно важными для дальнейших военных усилий России, известных также как товары общего высокого приоритета (СНП).

В частности, речь идет о российских импортерах станков, электроники и материалов, критически важных для производства российских баллистических ракет и беспилотников.

«Движение этих товаров является глобальным, при этом физические и юридические лица маскируют незаконную торговлю с Россией через третьи страны», - объяснили британские власти.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип