Журналисты рассказали, как НАТО ответит на возможную российскую агрессию 2 8.10.2026, 15:44

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Первые часы будут особенно важны.

Любая попытка России атаковать страну НАТО запустит стремительную цепочку военных и политических решений. Союзникам придется быстро определить масштаб нападения, защитить уязвимые участки и ответить, пишет The iPaper (перевод — сайт Charter97.org).

Москва может начать с внезапного захвата стратегической территории. Среди возможных целей называются острова Шпицберген, Аландские острова или шведский Готланд. Другой вариант — удар по странам восточного фланга НАТО, включая Эстонию, Латвию, Литву или Польшу.

В первые минуты разведка НАТО должна обнаружить передвижение российских войск с помощью спутников, агентурных данных и анализа активности в интернете. Затем в странах альянса начнутся экстренные совещания.

Нападение на одного союзника автоматически затронет всех благодаря статье 5 договора НАТО. Одновременно может быть задействована статья 4, предусматривающая срочные консультации между странами альянса.

В течение первых часов военные командования начнут переводить существующие планы в конкретные операции. Великобритания может усилить контингент в Эстонии и Польше, а также задействовать подразделения высокой готовности, включая десантные части и спецназ.

«Масштаб и характер ответа НАТО будут зависеть от места и характера атаки», — отмечает издание.

В первые 48 часов союзники могут перебросить дополнительные войска, авиацию и корабли. Россия тем временем попытается закрепить захваченные позиции, перебросив туда ПВО, артиллерию, инженерные подразделения и силы радиоэлектронной борьбы.

Параллельно Европа может столкнуться с кибератаками и дезинформацией. Цель Москвы — не только нанести военный удар, но и ослабить способность европейских стран быстро и согласованно отвечать.

Возможная российская атака на НАТО с высокой вероятностью обречена на провал. Даже если Москве удастся добиться внезапного локального успеха, дальше ей придется иметь дело с коллективным ответом 32 стран, переброской подкреплений и мощным военным потенциалом НАТО. Главным вопросом для Европы в таком сценарии станет не сама способность России атаковать, а то, как быстро Запад сможет его остановить.

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