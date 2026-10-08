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Квадратный метр жилья в Минске подорожал почти на $500 за год

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  • 8.10.2026, 15:48
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Квадратный метр жилья в Минске подорожал почти на $500 за год

Цена достигла рекордных значений.

В Минске квадратный метр жилья подорожал почти на 500 долларов за год, пишет агентство «Минск-Новости».

Так, в сентябре 2026 года произошел рекордный рост стоимости «квадрата» за год. Средняя цена составила 2330 долларов за один квадратный метр. Год назад было почти на 500 долларов меньше.

- В сентябре 2025 года средняя цена составляла 1855 доллара за квадратный метр. Таким образом, за год «квадрат» подорожал на 475 долларов или 25,6%, - отметила риелтор Екатерина Благуш.

Рекордную цену «квадрата» зафиксировали в жилом квартале «Олимпик Парк», располагающемся на улице Тимирязева, 124. За каждый метр объекта покупатель заплатил 6433 доллара. Вторая по дороговизне - квартира в жилом комплексе «Северный Берег» на улице В. Цвирко, 88. Здесь цена квадратного метра составила 5175 долларов. А на третьем месте - объект в жилом комплексе «Комфорт Парк» на улице Татарской, 6. Здесь была продана «однушка» площадью 37 квадратных метра за 185 тысяч долларов. Каждый «квадрат» стоил 5068 долларов.

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