ВСУ методично крушат логистику РФ на юге 1 8.10.2026, 15:54

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Фото: Getty Images

Под удар попадают не только машины оккупантов.

Украинские войска не снижают темп ударов по российской логистике на юге Украины. По данным OSINT-аналитика Клемента Молина, с мая 2026 года дроны средней дальности поразили на ключевых трассах более 3 тыс. грузовиков и другой техники.

Одним из главных направлений остается трасса Р-280. Из оккупированных районов юга Украины почти ежедневно выходят однотипные видео: по дорогам на большой скорости идут колонны грузовиков, многие из которых сопровождают машины с установленными средствами ПВО. Они везут товары, топливо и военную технику, но постоянно оказываются под ударами БпЛА. Сами российские водители выкладывают ролики о том, насколько опасными стали рейсы.

Под удар попадают не только машины. Украинские военные атакуют мосты, часть которых разрушена, в том числе в районе Чонгара. Переход на понтонные переправы делает каждый грузовик более легкой мишенью.

Сейчас по сухопутному коридору в Крым, трассе Ростов – Крым, транспорт в основном идет колоннами. Обычно это три-пять грузовиков и два-три автомобиля с ПВО. По оценке Молина, снабжение Крыма превращается в серьезную проблему, а зима только усугубит ситуацию: станет меньше естественных укрытий среди деревьев, а съехать с дороги будет труднее из-за погоды.

Аналитик продолжает вести статистику ударов дронов средней дальности не только на юге, но и в районах Донецка и Луганска. В сентябре, по его подсчетам, поражено не менее 770 грузовиков и другого транспорта. В эту цифру вошла только техника, попавшая на опубликованные украинской стороной видео, которые сняты на расстоянии более 20 км от линии фронта.

Украинские силы используют как беспилотники средней дальности – Hornet, Darts, RAM 2X, B2, Chaklun и другие, – так и FPV-дроны большой дальности. Группа Ronin из 65-й механизированной бригады постоянно бьет по маршрутам снабжения в Запорожской области, в районе Токмака и Васильевки, применяя в том числе FPV-дроны с управлением по оптоволокну, которые обеспечивают устойчивую передачу видео. В приоритете у украинских расчетов мобильные группы ПВО, топливозаправщики, а также крупные военные и гражданские грузовики.

Россия, в свою очередь, все чаще применяет против украинских дронов средней дальности беспилотники-перехватчики. Группировка «Рубикон» заявляет, что с начала года сбила 7 тыс. БпЛА, из них 1,8 тыс. в сентябре. Молин советует относиться к этим цифрам с осторожностью, поскольку россияне нередко завышают результаты.

По словам аналитика, кампания ударов дронами средней дальности не прекратилась и не замедлилась, как утверждали несколько месяцев назад. Просто она ушла из заголовков на фоне усиления российских дальнобойных атак по Украине. Но со временем последствия для российской логистики становятся все заметнее.

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