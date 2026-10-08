За удаление двух зубов у минчанки потребовали 580 рублей

За удаление двух зубов у минчанки потребовали 580 рублей10
- 8.10.2026, 16:03
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Адекватная ли это цена?
Минчанка поделилась в Threads квитанцией об оплате удаления двух зубов. Согласно документу, ей пришлось заплатить за это более 580 рублей.
«Минск, адекватная ли стоимость удаления двух зубов?– спросила она. — Может кто порекомендует стоматологию в Минске с нормальными ценниками?»
Пользователи соцсети посоветовали автору поста обращаться в государственные клиники. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Если не срочно, то лучше в платные клиники не идти, там везде цены заоблачные.
— В бесплатных рвут еще лучше хирург, чем в этих платных. Рука набита.
— Ну то она и частная медицина, что вы ее оплачиваете, идите в государственную и удаляйте бесплатно. Всегда есть выбор!
— Идите в 11-ю стоматологию города Минска, там врач отличный, очень сложный зуб мудрости удалила за пять минут за 90 рублей. А в платной за такой же с меня взяли 310 рублей и мучали 45 минут, не могли достать.
Некоторые пользователи сравнили цены на стоматологические услуги в Беларуси и странах ЕС:
— Не хило так! В Италии удаление одного зуба с указанными услугами 70-90 евро.
— Цены европейские, зарплаты белорусские. Как так?