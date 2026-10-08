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Эта фраза стала мемом

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  • Вадим Денисенко
  • 8.10.2026, 22:39
  • 15,890
Эта фраза стала мемом
Вадим Денисенко

Кто «обманул» Путина.

Высшее российское руководство в очередной раз заявило, что Европа обманула Россию. Эта фраза уже не вызывает удивления и давно стала мемом.

Но на самом деле она является архетипичной для Путина в частности и для россиян в целом.

1. Начать следует с канонической биографии Путина От первого лица, вышедшей еще до того, как он впервые баллотировался в президенты РФ. Там есть весьма примечательный эпизод: на одной из тренировок Путина поставили в спарринг с членом сборной СССР. Путин одержал верх, но победу присудили сопернику, поскольку тот был «сборником», — с обидой вспоминает Путин в своей биографии.

Такую глупость можно было бы и не упоминать «выдающемуся дзюдоисту». Но он не может этого не упоминать. Ведь на этом строится один из базовых мифов Путина, который он переносит на всю Россию: Путина (Россию) можно победить только обманом. Все свои поражения и неудачи он трактует как обман со стороны тех, кому ему почему-то пришлось поверить.

2. «Русский мир» — это идеологема, в которой история полностью победила философию. Причем сама эта история подстраивается под конкретные задачи сегодняшнего дня. Так вот, вся история России (которая, напомню, является идеологией) в интерпретации Путина — о том, как Россию обманывали, но она всё время возвращала себе эту самую правдивую историю, которую нельзя переписывать.

3. На определенном этапе к этому обману добавились предатели, хотя Путин все еще опасается вслух критиковать, к примеру, Ленина. А вот Горбачев на последнем Валдае окончательно перешел в разряд предателей, и я не удивлюсь, если завтра Мединский снова перепишет учебник истории, хотя «переписывать историю нельзя».

4. Обман как причина всех поражений — базовый миф современной России. И без его понимания очень сложно анализировать то, что говорит и делает Владимир Путин.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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