Renault хочет сделать минивэны крутыми 4 8.10.2026, 16:15

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Фото: Renault

Первый Espace 1984 года стал одним из пионеров европейских минивэнов.

Renault решила вернуть моду на минивэны. На Парижском автосалоне 12 октября компания представит концепт E-Space, созданный как современное переосмысление легендарного Espace 1984 года, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Первый Espace стал одним из пионеров европейских минивэнов. Несмотря на скромный старт — за первый месяц во Франции продали всего девять машин — идея быстро завоевала рынок. Автомобиль предлагал до семи мест, огромное пространство в салоне и множество вариантов трансформации.

Фото: Renault

Теперь Renault пытается вернуть эту концепцию в моду уже в электрическую эпоху. Новый E-Space получит полностью электрическую силовую установку и будет иметь длину около 4,7 метра. По дизайну он напоминает оригинальный Espace, но выглядит заметно футуристичнее.

Фото: Renault

Компания говорит о возвращении философии «автомобиля для жизни», которой когда-то прославился Espace. При этом технические характеристики концепта пока держат в секрете.

Нынешний Espace уже давно отошел от первоначальной идеи: шестое поколение превратилось в крупный кроссовер. Теперь Renault проверит, можно ли снова сделать минивэн привлекательным для покупателей, которые в последние годы массово пересели на SUV.

«Первый Espace помог создать целый сегмент», — пишут авторы материала.

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