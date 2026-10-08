Путин играет в опасную игру 2 8.10.2026, 16:50

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В 2022 году Кремль переоценил возможности российской армии.

Россия всё чаще провоцирует Европу и проверяет, насколько далеко может зайти. На этом фоне возникает вопрос, может ли Путин снова решиться на авантюру, подобную вторжению в Украину, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

В последние месяцы российские провокации в Европе становятся всё более рискованными. Москва проводит кибератаки и разведывательные операции, запускает беспилотники над важными объектами, а связанные с поставками оружия Украине предприятия подвергаются атакам.

Некоторые российские атаки могли привести к жертвам, и лишь случайность помогла их избежать. Отсутствие жертв в ряде случаев скорее объясняется удачным стечением обстоятельств, чем тем, что Москва полностью контролирует ситуацию.

«То, что может показаться незначительным увеличением масштаба или просто просчётом, способно привести к гораздо более опасной ситуации», — пишет издание.

Россия пытается добиться от европейских стран сокращения военной и финансовой помощи Украине. Но в Кремле могут рассматривать и более рискованный сценарий. Пока европейские страны только ускоряют перевооружение, Москва теоретически способна попытаться провести ограниченную военную операцию против одной из стран Балтии. В качестве возможной цели упоминается Эстония.

Расчёт может быть простым, внезапная атака способна вызвать замешательство внутри НАТО и споры о том, стоит ли задействовать статью 5. В Москве могли бы рассчитывать, что это ослабит единство альянса и одновременно подорвёт готовность Европы поддерживать Украину.

Однако такой сценарий был бы крайне опасен и для самой России. Западные разведслужбы, скорее всего, попытались бы обнаружить подготовку заранее, как это произошло в 2022 году. Даже если часть стран НАТО не решилась бы сразу вмешаться, государства, подвергшиеся нападению, могли бы начать защищаться самостоятельно.

В 2022 году Путин переоценил возможности российской армии и рассчитывал на быструю победу. Если теперь он решится на новую военную авантюру против европейской страны, это, по мнению автора, будет уже не проявлением силы, а скорее шагом отчаяния.

При этом европейским странам не стоит ждать, пока угроза станет явной. Им необходимо ускорять перевооружение, укреплять разведку и одновременно усиливать поддержку Украины, чтобы показать Москве, что подобный сценарий не принесёт ей победы.

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