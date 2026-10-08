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Сгущенка, мед или глазированный сырок: белорусы выбирают съедобный бренд

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  • 8.10.2026, 16:54
  • 1,770
Сгущенка, мед или глазированный сырок: белорусы выбирают съедобный бренд

Что может заменить стереотипную картошку?

В соцсетях разгорелся спор о том, что могло бы стать «съедобным» брендом Беларуси. «Представьте альтернативную реальность, в которой наша родина никогда не стала бы «страной картошки». Какой продукт тогда был бы главным белорусским символом?» - спросил один из пользователей Threads.

В ответ белорусы предложили множество вариантов. Самыми популярными почему-то стали сладости - сгущенное молоко, глазированные сырки и мед.

Также пользователи соцсети указали в качестве альтернативы картофелю репу, кабачки, льняное масло, блины, сало.

Многие подчеркнули качество молочных продуктов – сыра и сметаны.

Не забыли белорусы и об алкоголе, назвав збитень и крупник.

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