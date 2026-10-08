Психолог назвал фразы, которые способны укрепить брак 3 8.10.2026, 17:08

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Их 12.

Слова могут причинить боль, но также способны укреплять отношения, создавая атмосферу доверия, любви и поддержки.

Какие 12 фраз стоит чаще говорить партнеру, рассказал проекту Styler психолог и сексолог Виталий Курсик.

Фразы, которые стоит чаще говорить партнеру

«Я люблю тебя»

Эти три слова важны всегда. Не ждите особых случаев – говорите их искренне и без повода.

«Спасибо тебе»

Простая благодарность за заботу, помощь или даже за приятные мелочи дает понять, что вы цените партнера.

«Ты очень важен/важна для меня»

Даже если вы вместе уже давно, партнеру нужно слышать, что он занимает особое место в вашей жизни.

«Мне хорошо с тобой»

Эта фраза передает не только любовь, но и радость от совместного времени.

«Как ты себя чувствуешь?»

Искренний интерес к самочувствию и настроению партнера делает отношения глубже.

«Я понимаю тебя»

Даже если ваши мнения расходятся, важно показать, что вы слышите и принимаете чувства партнера.

«Я тебе доверяю»

Доверие – основа крепких отношений, и эти слова помогают его укрепить.

«Ты многое значишь для меня»

Людям важно знать, что их присутствие делает жизнь любимого человека лучше.

«Я горжусь тобой»

Поддержите партнера, отмечая его успехи, даже небольшие.

«Мне с тобой легко»

Эта фраза говорит о том, что рядом с любимым человеком можно быть собой, не боясь осуждения.

«Давай проведем время вместе»

Совместные моменты делают отношения крепче.

«Я всегда на твоей стороне»

Знание, что рядом есть человек, который поддержит в трудные минуты, дарит уверенность и спокойствие.

Не забывайте говорить о своих чувствах. Слова – это простой, но мощный инструмент, который помогает укреплять любовь и гармонию в отношениях.

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