Над Минском низко летают военные самолеты

Над Минском низко летают военные самолеты19
- 8.10.2026, 17:15
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За час пролетело семь самолетов.
Минчане в соцсети Threads сообщают о том, что над столицей примерно в 17.00 летают военные и транспортные самолеты.
«Минск, что происходит в районе Фрунзенской? За час пролетело около семи самолетов, хотя обычно и одного за день не бывает. Кто в курсе?» - спросил один из жителей города.
Другой минчанин уточнил в комментариях, что над столицей были замечены именно военные и транспортные самолеты.
«Интервал в несколько минут между бортами (те самые семь самолетов за час) указывает на тренировку взлета и посадки или слаженности действий. На этой траектории чаще всего можно увидеть крупные военно-транспортные самолеты Ил-76 или Ан-26, а также звенья истребителей. Они держат курс на военный аэродром Мачулищи, расположенный к югу от Минска», - рассказал еще один житель города.
Еще одна минчанка уточнила, что самолеты летели на очень низкой высоте: «Я на Слуцком гостинце их наблюдала, очень низко. За всю жизнь такого не видела, не то что за день».