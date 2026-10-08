В Волковысском районе женщина вырастила гигантский огурец

В Волковысском районе женщина вырастила гигантский огурец5
- 8.10.2026, 17:28
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Вес — 1400 граммов.
Огромный огурец «Дядя Стёпа» вырос на огороде в агрогородке Шиловичи Волковысского района, пишет местная районка «Наш час».
Огурец вырастила Елена Ивановна Беляниник на своём приусадебном участке.
Весной женщина посеяла в теплице семена сорта «Дядя Стёпа». Она регулярно пропалывала грядки, поливала растения и рыхлила почву.
В результате огурцы дали хороший урожай, а самый большой из них достиг веса 1400 граммов.
Елена Ивановна всю жизнь работала в местном хозяйстве, а теперь находится на пенсии. Работа на приусадебном участке стала для неё любимым занятием. На огороде она выращивает картофель, помидоры, лук, морковь и различные виды перцев, которые дают хороший урожай.
На участке также растут ягодные кусты и плодовые деревья. А возле дома женщина выращивает множество цветов, которые радуют не только хозяйку, но и всех, кто проходит рядом.