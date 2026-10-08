В Волковысском районе женщина вырастила гигантский огурец 5 8.10.2026, 17:28

2,872

Вес — 1400 граммов.

Огромный огурец «Дядя Стёпа» вырос на огороде в агрогородке Шиловичи Волковысского района, пишет местная районка «Наш час».

Огурец вырастила Елена Ивановна Беляниник на своём приусадебном участке.

Весной женщина посеяла в теплице семена сорта «Дядя Стёпа». Она регулярно пропалывала грядки, поливала растения и рыхлила почву.

В результате огурцы дали хороший урожай, а самый большой из них достиг веса 1400 граммов.

Фото: «Наш час»

Елена Ивановна всю жизнь работала в местном хозяйстве, а теперь находится на пенсии. Работа на приусадебном участке стала для неё любимым занятием. На огороде она выращивает картофель, помидоры, лук, морковь и различные виды перцев, которые дают хороший урожай.

На участке также растут ягодные кусты и плодовые деревья. А возле дома женщина выращивает множество цветов, которые радуют не только хозяйку, но и всех, кто проходит рядом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com