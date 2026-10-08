Трамп пригрозил уволить своих советников из-за работы на пророссийские силы 14 8.10.2026, 17:35

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Фото: Getty Images

Скандал разгорелся менее чем за месяц до промежуточных выборов в США.

Президент США Дональд Трамп пригрозил уволить двух своих ключевых политических советников после сообщений об их оплачиваемой работе на власти Республики Сербской, которую связывают с Москвой. Скандал разгорелся менее чем за месяц до промежуточных выборов в США, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о Джеймсе Блэре и Крисе Лачивите. Блэр руководит супер-PAC MAGA Inc., который тратит десятки миллионов долларов на поддержку республиканских кандидатов, а Лачивита был одним из руководителей предвыборного штаба Трампа в 2024 году.

Оба советника на прошлой неделе отправились в Республику Сербскую и консультировали власти по вопросам выборов. За работу они получили сотни тысяч долларов через вашингтонскую юридическую фирму.

Трамп заявил, что не знал об этой деятельности. «Они имеют право работать на других клиентов, как и любые консультанты в Вашингтоне», — написал президент.

Однако затем он дал понять, что готов немедленно разорвать отношения с ними, если обнаружится конфликт интересов. «Если есть конфликт, я уволю их немедленно», — заявил президент США.

Блэр и Лачивита утверждают, что работали именно на местное правительство, а не на правящих националистов. При этом критики указывают, что фактически это одна и та же политическая структура.

История особенно неудобна для Трампа накануне выборов, поскольку его советники должны сосредоточиться на борьбе республиканцев за сохранение контроля над Конгрессом.

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