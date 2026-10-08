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Археолог рассказал, как студенты нашли самый загадочный город Беларуси

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  • 8.10.2026, 17:42
  • 3,872
Археолог рассказал, как студенты нашли самый загадочный город Беларуси
Иллюстрационное фото

Он просуществовал всего 12 лет.

Блогер, который пишет посты об истории, археологии и этнографии Беларуси, рассказал в соцсети Threads, о том, как обычные студенты первого курса истфака БГУ сделали одно из самых значимых открытий о прошлом нашей страны.

«В 2008 году мы поехали на археологическую практику. половина группы в Юровичи на раскопки поселения 9-11 века, вторая часть в Светлогорский район - копать древнее поселение скифов, - пишет он. Скифами там и не пахло. начали находить монеты, талеры 17 века. позже обнаружили массовое захоронение людей со следами насильственной смерти.

На этом месте ничего не должно было быть. Начали шерстить архивы и выяснили, что это город Казимир, который был уничтожен в 1655 году казаками Хмельницкого.

Этот город просуществовал всего 12 лет. Несмотря на это, он был центром торговли и ремесла с магдебургским правом. Город был настолько разрушен, что после войны его не стали восстанавливать и вплоть до 2008 года о его существовании просто забыли.

Я очень жалею, что не оказался именно в этой группе. Сказать, что мы завидовали, это ничего не сказать. Приезжало телевидение, сняли шикарный сюжет. Вот так обычные студенты 1 курса вошли в историю».

Как свидетельствует «Привилей королевы польской и великой княгини литовской Цецилии Ренаты Габсбург», Казимир был образован из поселения Слобода в Бобруйском старостве и со времени образования имел магдебургское право.

Привилей обнаружил и опубликовал доктор исторических наук Сергей Рассадин. По его выводам, город размещался на месте современной деревни Королёва Слобода-2 Красновского сельсовета Светлогорского района Гомельской области.

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