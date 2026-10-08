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Минчанка: Выпала в осадок от цен на услуги

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  • 8.10.2026, 18:21
  • 6,226
Минчанка: Выпала в осадок от цен на услуги
Иллюстрационное фото

Только за сборку кухни придется отдать половину зарплаты.

«Почему цены на услуги в столице не соответствуют доходам абсолютного большинства ее жителей», - с таким вопросом минчанка обратилась к пользователям соцсети Threads.

«Извините, но я немного обалдела, - пишет она. - Что с ценами на услуги? Мы не так давно купили квартиру, ремонт, все дела. Стоит старая кухня, уже разваливается, заказала в 21-м веке бюджетную, на время, стоимость ее в районе полутора тысяч рублей.

На сайте создала заказ на сборку и просто выпала в осадок от цен. Стоимость сборки просто обычной линейной кухни от 500 рублей, несколько написали по 700, несколько по 1000. Я купила кухню за тысячу и собрать ее тоже будет стоить тысячу?

Я не в претензию к сборщикам, а в целом к тому, что цены в Минске, да и в регионах, наверное, не пропорциональны зарплатам. Живет какая-нибудь женщина, одна воспитывает детей, работает в каком-нибудь «Евроопте» за полторы тысячи, с горем пополам в кредит берет эту кухню и все, конец. Сама собрать не может, мужика рядом нет, платить тысячу за сборку она тоже не может, может хочет, но не может, нет у нее, она живет от зарплаты до зарплаты».

Многие пользователи соцсети отметили, что цены высокие из-за маленького количества заказов.

«Сборщикам тоже жить на что-то как-то надо, а ваша кухня – возможно, единственная работа им на полмесяца», - написал один из жителей Минска.

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