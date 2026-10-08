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Сирия потребовала международного расследования гибели сухогруза с ее моряками у берега Болгарии

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  • 8.10.2026, 18:30
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Сирия потребовала международного расследования гибели сухогруза с ее моряками у берега Болгарии

После атаки беспилотников пропали без вести 10 членов экипажа.

Сирия потребовала от Международной морской организации (IMO) и властей Болгарии провести независимое расследование гибели грузового судна Alfa Watan в Черном море. После атаки беспилотников пропали без вести 10 членов экипажа, в том числе девять сирийцев, сообщает Reuters со ссылкой на директора по международным отношениям Главного управления портов и таможни Сирии Мазена Алушу. Он призвал использовать все доступные технические средства для обнаружения обломков судна. В среду болгарский вице-адмирал Румен Николов сообщил, что спасателям не удалось обнаружить следов экипажа и возобновлять операцию власти не планируют.

Судно Alfa Watan под флагом Того затонуло рано утром во вторник примерно в 130 км от побережья Болгарии. В ту же ночь беспилотники атаковали другое грузовое судно под флагом Палау. На его борту начался пожар. Всех 18 моряков эвакуировали, двое получили травмы. Оба судна находились в исключительной экономической зоне Болгарии, но за пределами ее территориальных вод.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в атаках на торговые суда. По его словам, Москва пытается сделать западную часть Черного моря непригодной для судоходства. Премьер Болгарии Румен Радев допустил причастность России, сославшись на характер груза и маршруты судов. Он говорит, что у него нет прямых доказательств причастности Москвы. Посольство России в Болгарии заявило, что торговое судно не входило в число целей российских беспилотников.

Атаки могут быть попыткой России перекрыть украинский морской экспортный коридор, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Киев открыл этот маршрут вдоль побережья Румынии и Болгарии после выхода Москвы из зерновой сделки в июле 2023 года.

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