Япония экстрадировала российского хакера в Германию 3 8.10.2026, 18:38

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Иллюстрационное фото

Преступника выследили немецкие следователям.

В Японии задержали 28-летнего россиянина Владимира К., известного в сети под ником «snake». Немецкие власти считают его одним из ключевых разработчиков международной группировки «Qilin», которая занимается распространением программ-вымогателей, пишет Der Spiegel (перевод — сайт Charter97.org).

Российского хакера задержали 26 мая в Осаке. После выдачи Германии его поместили под стражу.

Немецким следователям удалось проникнуть в инфраструктуру «Qilin» и получить доступ к компьютеру самого Владимира К. Они наблюдали за действиями преступников в режиме реального времени и таким образом узнали о планах россиянина отправиться в Японию.

«Qilin» работает по модели «ransomware-as-a-service» — группировка предоставляет другим преступникам готовую инфраструктуру для атак, получая часть денег.

В Германии правоохранители выявили 152 жертвы «Qilin». Злоумышленники требовали с компаний около $70 млн, при этом жертвы заплатили примерно 10% этой суммы.

Одна из атак произошла в сентябре 2024 года в Северном Рейне-Вестфалии. У логистической компании заблокировали данные и потребовали около $165 тыс. в биткоинах.

Министр внутренних дел земли Герберт Ройль назвал операцию ударом по «Лиге чемпионов преступности».

Следователи также установили личности еще трех предполагаемых руководителей группировки. По данным немецких властей, они могут находиться в России.

Арест Владимира К. стал результатом редкой операции, в которой немецкие силовики смогли годами наблюдать за киберпреступниками изнутри их собственной сети.

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