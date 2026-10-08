Япония экстрадировала российского хакера в Германию

Япония экстрадировала российского хакера в Германию3
- 8.10.2026, 18:38
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Преступника выследили немецкие следователям.
В Японии задержали 28-летнего россиянина Владимира К., известного в сети под ником «snake». Немецкие власти считают его одним из ключевых разработчиков международной группировки «Qilin», которая занимается распространением программ-вымогателей, пишет Der Spiegel (перевод — сайт Charter97.org).
Российского хакера задержали 26 мая в Осаке. После выдачи Германии его поместили под стражу.
Немецким следователям удалось проникнуть в инфраструктуру «Qilin» и получить доступ к компьютеру самого Владимира К. Они наблюдали за действиями преступников в режиме реального времени и таким образом узнали о планах россиянина отправиться в Японию.
«Qilin» работает по модели «ransomware-as-a-service» — группировка предоставляет другим преступникам готовую инфраструктуру для атак, получая часть денег.
В Германии правоохранители выявили 152 жертвы «Qilin». Злоумышленники требовали с компаний около $70 млн, при этом жертвы заплатили примерно 10% этой суммы.
Одна из атак произошла в сентябре 2024 года в Северном Рейне-Вестфалии. У логистической компании заблокировали данные и потребовали около $165 тыс. в биткоинах.
Министр внутренних дел земли Герберт Ройль назвал операцию ударом по «Лиге чемпионов преступности».
Следователи также установили личности еще трех предполагаемых руководителей группировки. По данным немецких властей, они могут находиться в России.
Арест Владимира К. стал результатом редкой операции, в которой немецкие силовики смогли годами наблюдать за киберпреступниками изнутри их собственной сети.