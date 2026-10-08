Быстрее, чем Формула-1: женщины выигрывают экстремальные гонки

Быстрее, чем Формула-1: женщины выигрывают экстремальные гонки1
- 8.10.2026, 18:46
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Болиды разгоняются до 557 км/ч.
В одном из самых экстремальных видов автоспорта женщины уже несколько лет подряд обыгрывают мужчин. Речь идет о Top Fuel — гонках, где автомобили за считанные секунды разгоняются почти до 560 км/ч, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).
Болиды мощностью в тысячи лошадиных сил проходят дистанцию всего за четыре секунды. За первую секунду они разгоняются до 161 км/ч, а перегрузки для пилота оказываются выше, чем при запуске космического аппарата.
В сентябре шведка Сюзанна Каллин второй год подряд выиграла чемпионат Европы. Это уже четвертый европейский титул подряд, завоеванный женщиной. В США чемпионкой в этом году стала Бриттани Форс.
Женщины составляют лишь около 10% участников автоспорта и 4% профессиональных пилотов. В Top Fuel их доля заметно выше — около 20%.
Исследователи связывают это не с физическими преимуществами, а с особенностями самого спорта. Здесь десятилетиями выступают успешные женщины, а доступные начальные категории, юниорские программы и семейная атмосфера помогают новичкам попасть в гонки.
«Самое главное — постоянный поток заметных женщин-пилотов», — говорит представитель организаторов.
Одной из первых звезд стала Ширли Малдоуни. Она выиграла чемпионат NHRA в 1977 году и трижды становилась чемпионкой.
Каллин говорит, что в Top Fuel женщины воспринимаются совершенно естественно. «Я никогда не чувствовала, что меня недооценивают из-за того, что я женщина», — признается она.
Теперь у 43-летней гонщицы новая цель — первой в истории выиграть европейский титул три года подряд.