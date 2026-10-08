закрыть
8 октября 2026, четверг, 23:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Быстрее, чем Формула-1: женщины выигрывают экстремальные гонки

1
  • 8.10.2026, 18:46
  • 1,830
Быстрее, чем Формула-1: женщины выигрывают экстремальные гонки
Фото: competitionplus.com

Болиды разгоняются до 557 км/ч.

В одном из самых экстремальных видов автоспорта женщины уже несколько лет подряд обыгрывают мужчин. Речь идет о Top Fuel — гонках, где автомобили за считанные секунды разгоняются почти до 560 км/ч, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Болиды мощностью в тысячи лошадиных сил проходят дистанцию всего за четыре секунды. За первую секунду они разгоняются до 161 км/ч, а перегрузки для пилота оказываются выше, чем при запуске космического аппарата.

В сентябре шведка Сюзанна Каллин второй год подряд выиграла чемпионат Европы. Это уже четвертый европейский титул подряд, завоеванный женщиной. В США чемпионкой в этом году стала Бриттани Форс.

Женщины составляют лишь около 10% участников автоспорта и 4% профессиональных пилотов. В Top Fuel их доля заметно выше — около 20%.

Исследователи связывают это не с физическими преимуществами, а с особенностями самого спорта. Здесь десятилетиями выступают успешные женщины, а доступные начальные категории, юниорские программы и семейная атмосфера помогают новичкам попасть в гонки.

«Самое главное — постоянный поток заметных женщин-пилотов», — говорит представитель организаторов.

Одной из первых звезд стала Ширли Малдоуни. Она выиграла чемпионат NHRA в 1977 году и трижды становилась чемпионкой.

Каллин говорит, что в Top Fuel женщины воспринимаются совершенно естественно. «Я никогда не чувствовала, что меня недооценивают из-за того, что я женщина», — признается она.

Теперь у 43-летней гонщицы новая цель — первой в истории выиграть европейский титул три года подряд.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип