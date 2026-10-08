В США Мадуро и его жену обвинили в пытках политических оппонентов
- 8.10.2026, 18:51
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Дело против диктатора и его жены начнут рассматривать в 2027 году.
В США бывшему правителю Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявили новые обвинения. Им вменяют пытки политических оппонентов и американских граждан ради удержания власти. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на обвинительное заключение. С января Николас Мадуро и Силия Флорес находятся под стражей в США.
В заключении отмечается, что бывшему президенту Венесуэлы и его жене в дополнение к незаконному обороту наркотиков инкриминируется сговор с целью пыток. По данным прокуратуры США, Николас Мадуро в 2013 году приказал арестовать венесуэльского офицера, которого подозревали в подготовке государственного переворота. Во время допроса сотрудники управления военной контрразведки около 20 раз ударили военнослужащего оголенным проводом, подвешивали за руки и ноги.
Другой инцидент произошел в 2022 году, утверждают в прокуратуре. Тогда гражданина США задержали на границе Венесуэлы и обвинили в сговоре с целью убийства Николаса Мадуро. Его пытали сотрудники военной контрразведки — били током по рукам, ногам и половым органам.
В январе спецназ США похитил Николаса Мадуро и Силию Флорес. Их доставили в Нью-Йорк, где им предъявили обвинения в наркотерроризме. Рассматривать дело по существу начнут летом 2027 года.