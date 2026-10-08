«Минсктранс», вы вообще обнаглели?»4
- 8.10.2026, 19:02
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Минчане опаздывают на работу из-за того, что транспорт не ходит по расписанию
Многие жители столицы пишут в соцсети Threads о том, что автобусы и троллейбусы не приезжают вовремя на остановку.
«Минсктранс», вы вообще уже обноглели? – обращается к столичному предприятию одна из горожанок. – SOS! Из района 6-й больницы в Лошицу не доехать! Постоянно автобусы не приходят, в частности №№84 и 2С! В Лошицу моя мама пенсионерка не может доехать! Почему стоит время и в таблице и на сайте, а автобусы не приезжают? И это столица!»
«Утром добраться вовремя на работу в центр из Сухарево – задача со звездочкой. Выходить приходиться на полчаса раньше, потому что никогда не знаешь, троллейбус приедет вовремя или его вообще не будет», - пишет другая минчанка.
«Вечером ждала автобус. Сын плюнул и пешком пошел. Я сорок минут прождала, автобус просто пропадал из расписания, в итоге села на другой маршрут. Маршрут 88С, стояла на станция «Диспетчерский пункт «Автозаводская» до 10-й больницы», - рассказывает жительница столицы.