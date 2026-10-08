Международные резервы России за неделю сократились на $9,5 млрд

Международные резервы России за неделю сократились на $9,5 млрд1
- 8.10.2026, 19:06
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Об этом сообщил Банк РФ.
Международные резервы России на 2 октября составляют $733,2 млрд против $742,7 млрд 25 сентября. Их объем сократился на $9,5 млрд или 1,3%, указано в материалах Банка России.
Международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Центробанка и правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота.
По последним данным Банка России, доля монетарного золота в российских ЗВР составляла 41,2% ($301,6 млрд).