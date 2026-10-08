Дочь Домрачевой и Бьёрндалена вновь поднялась на пьедестал почета 9 8.10.2026, 19:10

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КСЕНИЯ БЬЁРНДАЛЕН

Ксения Бьёрндален выступила на Столичном кубке по лыжероллерам и кроссу.

Дочь олимпийских чемпионов по биатлону Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьёрндалена Ксения выступила на третьем этапе Столичного кубка по лыжероллерам и кроссу.

Об этом сообщает BetNews.

Ксения Бьёрндален пробежала 1 км кросса за 3:52.4 и заняла третье место среди девушек 2016–2017 годов рождения.

Ее отставание от победительницы Вероники Тухто составило 7,2 секунды. Завоевавшая серебро Марианна Мателенок опередила Бьерндален на 0,3 секунды.

Соревнования прошли в парке «Курасовщина». Всего на старт в этой возрастной категории вышли 23 спортсменки.

Ранее 10-летняя дочь Домрачевой и Бьерндалена выиграла первый и второй этапы Столичного кубка, победив в гонках на лыжероллерах свободным стилем и в классике.

Дарья Домрачева за свою карьеру выиграла четыре золотые медали на Олимпийских играх, дважды становилась чемпионкой мира. Сезон-2014/15 белоруска завершила в статусе обладательницы «Большого хрустального глобуса».

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален – рекордсмен среди представителей зимних видов спорта по количеству золотых олимпийских медалей. У него, как и у лыжников Марит Бьерген и Бьорна Дели, по восемь золотых наград.

Бьёрндален также является 20-кратным чемпионом мира и шестикратным победителем общего зачета Кубка мира.

Титулованные биатлонисты поженились в 2016 году. Пара воспитывает двух дочерей.

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