Украинские пограничники сожгли танк Т-72, «Тигр» и две пушки Д-30 2 8.10.2026, 19:17

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Иллюстрационное фото

Видеофакт.

Украинские пограничники во время ночной разведки на Приднепровском направлении обнаружили стоянку российской военной техники и нанесли по ней серию ударов с помощью FPV-дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди обнаруженных целей были танк Т-72, бронеавтомобиль «Тигр», бензовоз и две буксируемые гаубицы Д-30.

После обнаружения техники операторы украинских беспилотников атаковали российские машины и артиллерийские системы.

По информации пограничников, в результате ударов все пять вражеских целей были уничтожены.

На 43-секундном видео показаны ночные кадры с тепловизионных камер FPV-дронов. В прицелах последовательно появляются артиллерийские орудия, бронеавтомобиль, бензовоз и танк. Техника расположена под навесами и внутри укрытий.

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