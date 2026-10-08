закрыть
8 октября 2026, четверг, 23:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники сожгли танк Т-72, «Тигр» и две пушки Д-30

2
  • 8.10.2026, 19:17
  • 1,224
Украинские пограничники сожгли танк Т-72, «Тигр» и две пушки Д-30
Иллюстрационное фото

Видеофакт.

Украинские пограничники во время ночной разведки на Приднепровском направлении обнаружили стоянку российской военной техники и нанесли по ней серию ударов с помощью FPV-дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди обнаруженных целей были танк Т-72, бронеавтомобиль «Тигр», бензовоз и две буксируемые гаубицы Д-30.

После обнаружения техники операторы украинских беспилотников атаковали российские машины и артиллерийские системы.

По информации пограничников, в результате ударов все пять вражеских целей были уничтожены.

На 43-секундном видео показаны ночные кадры с тепловизионных камер FPV-дронов. В прицелах последовательно появляются артиллерийские орудия, бронеавтомобиль, бензовоз и танк. Техника расположена под навесами и внутри укрытий.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип