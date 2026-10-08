Ученый заподозрил ИИ в присвоении научного открытия

Ученый заподозрил ИИ в присвоении научного открытия4
- 8.10.2026, 19:26
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Он загружал в Claude свою диссертацию.
Компания Anthropic объявила о необычном научном открытии, сделанном с помощью ИИ Claude. Почти сразу возник вопрос: действительно ли ИИ нашел закономерность самостоятельно? Система обнаружила новый класс ферментов в бактериофагах — вирусах, которые заражают бактерии, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).
Исследователь Марио Родригес Местре из Копенгагенского университета заявил, что его команда изучает эти же ферменты с 2022 года. Он также сообщал, что загружал в Claude свою диссертацию и черновики научных работ.
Anthropic это отрицает. Компания утверждает, что модели не обучаются на пользовательских переписках, а специалисты ее биологического подразделения не имели доступа к материалам Местре. Доказательств того, что неопубликованная работа ученого была использована, сейчас нет.
При этом открытие Claude пока нельзя считать полностью подтвержденным. Исследователи не доказали, что найденный фермент действительно работает в описанной системе и какую роль она играет в вирусе.
«Распознавание уже предложенной закономерности — не то же самое, что найти ее самостоятельно», — отмечают авторы.
Кроме того, при десяти повторных попытках Claude не всегда обнаруживал ту же закономерность. Отчет Anthropic пока не прошел независимую научную экспертизу.
История поднимает более широкий вопрос о том, кому должны принадлежать научные заслуги, когда в исследовании участвует ИИ.