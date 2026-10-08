Ученый заподозрил ИИ в присвоении научного открытия 4 8.10.2026, 19:26

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Он загружал в Claude свою диссертацию.

Компания Anthropic объявила о необычном научном открытии, сделанном с помощью ИИ Claude. Почти сразу возник вопрос: действительно ли ИИ нашел закономерность самостоятельно? Система обнаружила новый класс ферментов в бактериофагах — вирусах, которые заражают бактерии, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Исследователь Марио Родригес Местре из Копенгагенского университета заявил, что его команда изучает эти же ферменты с 2022 года. Он также сообщал, что загружал в Claude свою диссертацию и черновики научных работ.

Anthropic это отрицает. Компания утверждает, что модели не обучаются на пользовательских переписках, а специалисты ее биологического подразделения не имели доступа к материалам Местре. Доказательств того, что неопубликованная работа ученого была использована, сейчас нет.

При этом открытие Claude пока нельзя считать полностью подтвержденным. Исследователи не доказали, что найденный фермент действительно работает в описанной системе и какую роль она играет в вирусе.

«Распознавание уже предложенной закономерности — не то же самое, что найти ее самостоятельно», — отмечают авторы.

Кроме того, при десяти повторных попытках Claude не всегда обнаруживал ту же закономерность. Отчет Anthropic пока не прошел независимую научную экспертизу.

История поднимает более широкий вопрос о том, кому должны принадлежать научные заслуги, когда в исследовании участвует ИИ.

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