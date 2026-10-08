Десять самолетов не смогли сесть в московском Внуково

Десять самолетов не смогли сесть в московском Внуково2
- 8.10.2026, 19:30
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В авиагавани уже более трех часов действуют ограничения на полеты.
10 самолетов, летевших в московский аэропорт Внуково, отправили на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба Внуково. В авиагавани более трех часов действуют ограничения на полеты.
Ограничения на работу Внуково, Домодедово и Жуковского ввели около 15:20 по Минску. Позже в Шереметьево начали действовать частичные ограничения — аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с органами.
Вскоре после закрытия аэропортов губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об ударе БПЛА по Подольску.