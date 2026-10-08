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Корабль Crew Dragon вернулся на Землю

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  • 8.10.2026, 19:53
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Корабль Crew Dragon вернулся на Землю

Путь от орбитальной станции до Земли занял у космонавтов около 27 часов.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12 вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС). Трансляцию вело NASA.

Путь от орбитальной станции до Земли занял у космонавтов около 27 часов. Корабль приземлился у берегов Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в 08:34 по местному времени (18:34 по Минску). К нему прибыло спасательное судно, которое поднимет корабль вместе с экипажем на борт.

Экипаж Crew-12 провел на МКС 237 дней.

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