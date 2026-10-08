закрыть
8 октября 2026, четверг, 23:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Jaguar представил тысячесильный электрокар

3
  • 8.10.2026, 20:15
  • 1,448
Jaguar представил тысячесильный электрокар

Авто уже назвали самой мощной моделью за всю историю британской марки.

Автопроизводитель Jaguar Land Rover представил электрокар Type 01. Его отравят в продажу уже в 2027 году, пишет портал «За рулем».

От концепта Type 00 серийная версия унаследовала длинный капот, узкую светодиодную оптику, прозрачную крышу, вытянутый задний свес, выдвижной спойлер и 23-дюймовые колесные диски.

Однако прототип был двухдверным, а фастбэк для конвейера превратился в четырехдверное гран-туризмо.

Заднего остекления у Type 01 нет вообще, хотя похожее решение уже встречалось у Avatr 12 и Polestar 4. Самое необычное в интерьере – длинная центральная консоль, протянувшаяся по всей длине салона и разделяющая его на индивидуальные зоны.

Основные функции и системы водитель настраивает через семидюймовый экран и сенсорные панели на рулевом колесе. Отдельного дисплея мультимедийной системы тоже не предусмотрено: навигация и прочие данные выводятся на огромную 24-дюймовую цифровую приборную панель.

В основе новинки – новая платформа Jaguar Electric Architecture (JEA) с 850-вольтовой архитектурой. Три электромотора выдают суммарно 1030 л.с. и 1365 Н·м крутящего момента, до сотни машина разгоняется всего за 3,2 секунды. Запас хода составляет 720 км, а пополнить заряд батареи с 10 до 80% можно за 22 минуты.

Заказы начнут принимать в начале 2027 года, первые поставки клиентам запланированы на вторую половину следующего года. В Великобритании цена стартует от £130 тыс.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип