Jaguar представил тысячесильный электрокар 3 8.10.2026, 20:15

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Авто уже назвали самой мощной моделью за всю историю британской марки.

Автопроизводитель Jaguar Land Rover представил электрокар Type 01. Его отравят в продажу уже в 2027 году, пишет портал «За рулем».

От концепта Type 00 серийная версия унаследовала длинный капот, узкую светодиодную оптику, прозрачную крышу, вытянутый задний свес, выдвижной спойлер и 23-дюймовые колесные диски.

Однако прототип был двухдверным, а фастбэк для конвейера превратился в четырехдверное гран-туризмо.

Заднего остекления у Type 01 нет вообще, хотя похожее решение уже встречалось у Avatr 12 и Polestar 4. Самое необычное в интерьере – длинная центральная консоль, протянувшаяся по всей длине салона и разделяющая его на индивидуальные зоны.

Основные функции и системы водитель настраивает через семидюймовый экран и сенсорные панели на рулевом колесе. Отдельного дисплея мультимедийной системы тоже не предусмотрено: навигация и прочие данные выводятся на огромную 24-дюймовую цифровую приборную панель.

В основе новинки – новая платформа Jaguar Electric Architecture (JEA) с 850-вольтовой архитектурой. Три электромотора выдают суммарно 1030 л.с. и 1365 Н·м крутящего момента, до сотни машина разгоняется всего за 3,2 секунды. Запас хода составляет 720 км, а пополнить заряд батареи с 10 до 80% можно за 22 минуты.

Заказы начнут принимать в начале 2027 года, первые поставки клиентам запланированы на вторую половину следующего года. В Великобритании цена стартует от £130 тыс.

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