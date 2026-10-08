Авиапарк РФ стремительно выходит из строя 2 8.10.2026, 20:16

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Москва просит Вьетнам о самолетах.

Россия обратилась к Вьетнаму с просьбой сдать в аренду свои пассажирские самолеты в комплекте с экипажами и техническим обслуживанием. Впрочем, любая подобная сделка предполагала бы использование самолетов Airbus или Boeing, что подвергло бы вьетнамских перевозчиков вторичным санкциям. Об этом 7 октября написал Euronews.

Как отмечает СМИ, состояние российского авиапарка, изъятого у западных лизингодателей в 2022 году, ухудшается. Почти пятая часть самолетов крупнейших авиакомпаний страны простаивает.

Согласно данным российской отрасли, из 673 самолетов, которые эксплуатируют 11 крупнейших российских авиакомпаний, 130, или почти пятая часть, не находятся в эксплуатации. Нормальный показатель простоев составляет примерно 10%.

Авиакомпании, не входящие в группу «Аэрофлот», находятся в еще более плачевном положении: 93 из их 322 самолетов, то есть почти треть, простаивают.

Основной перевозчик Вьетнама эксплуатирует исключительно самолеты Airbus и Boeing, а это означает, что любая передача в Россию будет касаться самолетов западного производства. Это создает риск вторичных санкций, который заставил Эфиопию отклонить аналогичное предложение.

Просьба России к Вьетнаму свидетельствует о том, насколько ухудшилось состояние конфискованного и «разобранного на запчасти» российского парка пассажирских самолетов, отмечает издание.

Euronews сообщает, что до полномасштабного вторжения в Украину примерно 850 из 900 коммерческих самолетов России составляли самолеты Boeing или Airbus американского и европейского производства, из которых примерно 85% были взяты в аренду у иностранных компаний.

Из-за санкций российские авиакомпании вынуждены разбирать на запчасти конфискованный парк, что еще больше усугубляет юридические проблемы. В издании подчеркнули, что, согласно международным стандартам летной годности, каждый компонент должен иметь сертифицированную и отслеживаемую историю технического обслуживания.

Детали, снятые с самолетов, лишенных доступа к сетям технического обслуживания, сертифицированным на Западе, не могут легально использоваться на самолетах, выполняющих международные рейсы. Однако российский авиационный регулятор Росавиация выдает собственные сертификаты на такие детали, которые не признаются авиационными властями ЕС или США.

По данным росСМИ, российские министерства транспорта и промышленности совместно с оборонным концерном «Ростех» обсуждают введение нового сбора с пассажиров для финансирования закупки и эксплуатации самолетов отечественного производства.

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