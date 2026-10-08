Трамп пообещал не атаковать Иран до промежуточных выборов 5 8.10.2026, 20:24

Фото: Getty Images

Выборы в конгресс состоятся 3 ноября.

США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в американский конгресс, которые состоятся 3 ноября 2026 года. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Мы не будем нападать на Иран в любое время до промежуточных выборов, которые состоятся в Соединенных Штатах 3 ноября», — пообещал он.

Кроме того, в посте Трамп подчеркнул, что Иран находится «в очень плохом состоянии» как с военной, так и с экономической точки зрения, и блокада Исламской республики останется в силе. Также Трамп отметил, что у Тегерана в конечном итоге «не будет ядерного оружия». При этом он написал, что сейчас Вашингтон ведет «продуктивные дискуссии» с Ираном.

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