закрыть
8 октября 2026, четверг, 23:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп пообещал не атаковать Иран до промежуточных выборов

5
  • 8.10.2026, 20:24
Трамп пообещал не атаковать Иран до промежуточных выборов
Фото: Getty Images

Выборы в конгресс состоятся 3 ноября.

США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в американский конгресс, которые состоятся 3 ноября 2026 года. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Мы не будем нападать на Иран в любое время до промежуточных выборов, которые состоятся в Соединенных Штатах 3 ноября», — пообещал он.

Кроме того, в посте Трамп подчеркнул, что Иран находится «в очень плохом состоянии» как с военной, так и с экономической точки зрения, и блокада Исламской республики останется в силе. Также Трамп отметил, что у Тегерана в конечном итоге «не будет ядерного оружия». При этом он написал, что сейчас Вашингтон ведет «продуктивные дискуссии» с Ираном.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип