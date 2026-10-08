«Наши дети хотят неизвестно чего» 13 8.10.2026, 20:39

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Иллюстрационное фото

В белорусской школе показали остатки еды — видео завирусилось.

В TikTok появилось видео с отходами после обеда в одной из белорусских школ. Ролик вызвал большой интерес и обсуждение — можно встретить мнения о том, что «в нашем детстве такого не было» или об отмене питания, пишет «Зеркало».

Как сообщается, видео снято после обеда в средней школе № 21 Бобруйска. Заметны целые котлеты, нарезанные овощи, каши, а также остатки супа.

«Вот, время час [дня], прошел обед. Вот одно полное ведро, второе маленькое пятилитровое, вот десятилитровое. А вот десятилитровое ведро, в нем где-то литров пять супа горохового. И мы уже вынесли до часа шесть десятилитровых ведер», — рассказывает автор короткого ролика.

За сутки он набрал почти 200 тысяч просмотров. Среди более 600 комментариев популярны такие:

«При чем здесь повар. Наши дети хотят неизвестно чего. В нашем детстве такого не было».

«Эти детки сами не знают, что им надо».

«Дети теперь разбалованные! Их ничем не удивишь! Вот бы чипсы, пиццу, Кока-Колу!»

«Если ребенок кашу и борщи дома не кушает, мама им не готовят, то как бы в саду и в школе не готовили. хоть сам шеф-повар — дети есть не будут! Надо дома приучать к такой еде! А потом говорить что невкусно там кормят!»

«Я забирала внука после обеда в школе № 30, Бобруйск, за столом сидели восемь человек. Один сказал — „не хочу кушать“, и все остальные не стали есть. С ними была молодая учительница. Я подошла и сказала, что суп очень-очень вкусный, попробуйте — все взяли ложки, даже кто сразу не хотел, и все съели. Я говорю учителю, а вы чего сними не разговариваете, ответ: не хотят — пусть не кушают».

«Думаю, пора вообще отменить питание в школе. Пусть сами родители собирают ссобойки своим детям, а в школе ввести большую перемену и пусть дети в это время кушают. Горячее в термос, а остальное в микроволновке пусть греют. И поставить в классе холодильник».

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