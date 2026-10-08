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Французские банки отказались дать партии Ле Пен кредит

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  • 8.10.2026, 20:57
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Французские банки отказались дать партии Ле Пен кредит
Фото: LP / Olivier Corsan

Политик ищет деньги на предвыборную кампанию.

Все французские банки отказали партии «Национальное объединение» в кредите для финансирования предвыборной кампании. Об этом заявила кандидат в президенты от политсилы и лидер ее парламентской фракции Марин Ле Пен.

«Мы связались со всеми французскими банками. Ответ довольно прост: они все отказали. Так что очевидно, что мы сталкиваемся с трудностями», — сказала Ле Пен.

В то же время она отметила, что ее партия не единственная, кто испытывает проблемы такого рода.

Проблемы с получением займов внутри страны преследуют партию уже много лет. В 2022 году незадолго до выборов тогдашнему лидеру партии Марин Ле Пен удалось получить кредит от венгерского банка.

Ле Пен руководила «Национальным объединением» в 2011-21 годах. Сейчас она возглавляет фракцию этой партии в парламенте.

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