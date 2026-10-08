В Беларуси для сдающих в аренду жилье хотят пересмотреть налоги 4 8.10.2026, 21:04

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На 5,7%.

В Беларуси могут повысить ставки подоходного налога для тех, кто сдает в аренду жилье, гаражи, машино-места. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс на 2027 год.

В Минске подоходный налог за сдачу одной комнаты хотят поднять до 56 рублей. Сейчас эта ставка составляет 53 рубля. Возможное повышение — на 5,7%. Речь идет о физлицах, которые сдают жилье без регистрации ИП.

Для областных городов сбор намерены повысить до 52 рублей (теперь — 49 рублей).

Для 16 городов этот подоходный налог хотят поднять до 35 рублей. Это Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск. Сейчас он составляет 33 рубля.

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