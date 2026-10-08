The Times: Британский военный моряк арестован за шпионаж 1 8.10.2026, 21:16

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Фото: The Times

Он собирал данные для РФ.

В Великобритании 24-летнего военно-морского офицера Королевского флота Тедди Янга обвинили в попытке передачи России конфиденциальной информации об обороне и разведке страны. Об этом сообщает The Times со ссылкой на управление по борьбе с терроризмом лондонской полиции.

Матрос 1-го класса Тедди Янг начал работу в разведке ВМС в апреле 2024 года, получив при этом высокий уровень допуска. По утверждению полиции, с ноября 2024 года по май 2025 года он «получал доступ к защищенной информации, копировал ее и сохранял» с целью передачи ее иностранной державе. В заявлении полиции не указывается, однако, передавал матрос эту секретную информацию или только собирался это делать.

После ареста Тедди Янг предстал перед магистратским судьей в Лондоне, которая постановила содержать его под стражей до следующего судебного заседания, которое назначено на 16 октября.

Представитель британских ВМС отказался комментировать ситуацию, заявив, что это было бы «неуместно» на данной стадии расследования.

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