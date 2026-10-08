Зеленский: Готовим ответы РФ на новую волну эскалации

Зеленский: Готовим ответы РФ на новую волну эскалации1
- 8.10.2026, 21:41
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Президент Украины принял с докладом руководителя СБУ.
Украина готовит ответы на российскую эскалацию и активно работает с международными партнерами по усилению системы противовоздушной обороны и поддержки авиации.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Charter97.org со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам главы государства, в ходе доклада руководителя СБУ Александра Поклада и заместителя руководителя офиса президента Павла Палисы были определены первоочередные шаги по противодействию действиям врага.
Украина по всем доступным каналам сотрудничает с партнерами, имеющими возможность оказать дополнительную поддержку пакетами ПВО и амуницией для истребителей F-16.
«Готовим наши ответы на эту волну российской эскалации. Работаем с партнерами, которые могут предоставить Украине дополнительную поддержку пакетами ПВО и амуниции для F-16. Благодарен каждой стране, которая готова помочь», - отметил Зеленский.
Отдельное внимание во время доклада было уделено обеспечению украинских защитников на передовой и реализации запросов непосредственно с линии фронта.
"Мы продолжаем выполнять запросы командиров боевых корпусов и бригад, которые ребята высказывали в ходе встречи на фронте", - подчеркнул президент.