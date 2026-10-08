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В Беларуси появятся пластиковые деньги

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  • 8.10.2026, 21:49
  • 1,844
В Беларуси появятся пластиковые деньги
Иллюстрационное фото

Выпуск полимерных банкнот анонсировал Нацбанк.

Национальный банк Беларуси утвердил перечень памятных монет и банкнот, которые выпустят в обращение в 2027 году.

Сообщается, что шесть памятных монет будут посвящены юбилейным датам.

Еще выпустят монеты, посвященные 500-летию Мирского замка и 960-летию Минска. Среди памятных монет будут и посвященные ряду городов, Браславским озерам, художнику Казимиру Малевичу.

Готовится к выпуску и первая памятная банкнота Нацбанка, изготовленная на полимерной основе, «Гістарычная спадчына Беларусі. 5 рублёў».

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