В Беларуси появятся пластиковые деньги

В Беларуси появятся пластиковые деньги3
- 8.10.2026, 21:49
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Выпуск полимерных банкнот анонсировал Нацбанк.
Национальный банк Беларуси утвердил перечень памятных монет и банкнот, которые выпустят в обращение в 2027 году.
Сообщается, что шесть памятных монет будут посвящены юбилейным датам.
Еще выпустят монеты, посвященные 500-летию Мирского замка и 960-летию Минска. Среди памятных монет будут и посвященные ряду городов, Браславским озерам, художнику Казимиру Малевичу.
Готовится к выпуску и первая памятная банкнота Нацбанка, изготовленная на полимерной основе, «Гістарычная спадчына Беларусі. 5 рублёў».