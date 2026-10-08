ВСУ сбили российский «НЛО» 1 8.10.2026, 22:00

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Видеофакт.

Пилоты Wormbusters из состава 414-й бригады «Птицы Мадяра « сбили необычный российский дрон «Князь Владимир Святославич». Видео сбития опубликовали на странице бригады в Facebook.

«Что это было? Наверное, НЛО! Ни с того ни с сего… А нет, стоп, всё-таки упало», - говорится в сообщении.

Как пишет «Милитарный», пилотам удалось сбить относительно новый российский ударный дрон с характерным кольцевым крылом вокруг корпуса. Этот дрон был разработан российским научно-производственным центром «Ушкуйник».

В издании поделились, что «КВС» построен на базе 10-дюймовой рамы и создавался для нанесения ударов на средних дистанциях. Кольцевое крыло должно сочетать вертикальный взлёт с более экономичным горизонтальным полетом.

Дрон разработал российский научно-производственный центр «Ушкуйник». По данным «Милитарного», КВС построен на базе 10-дюймовой рамы и создавался для нанесения ударов на средних дистанциях. Кольцевое крыло должно сочетать вертикальный взлёт с более экономным горизонтальным полетом.

Дополнительную подъемную силу создает эффект направления воздушного потока вниз при прохождении через замкнутый контур крыла. Этот эффект усиливается с увеличением угла атаки.

Дальность полета дрона составляет примерно до 50 километров. Его полезная нагрузка сопоставима с дроном «Князь Вандал Новгородский», то есть боевая часть имеет массу до 3 килограммов.

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