Джефф Безос: Развитие ИИ позволит людям работать три дня в неделю 3 8.10.2026, 22:28

ДЖЕФФ БЕЗОС

ФОТО: CNBC

Основатель Amazon дал оптимистичный прогноз.

Рост производительности за счет искусственного интеллекта может в будущем позволить американцам работать три дня в неделю или содержать семью на один доход. Об этом заявил основатель Amazon Джефф Безос, передает Forbes.

Миллиардер не согласился с прогнозами о массовой потере рабочих мест из-за ИИ и предположил, что семьи, где сейчас работают оба супруга, смогут отказаться от второго дохода. По его оценке, развитие технологии скорее приведет к дефициту рабочей силы, чем к безработице. Сокращение около 30 тыс. сотрудников Amazon за последний год Безос объяснил периодом активного найма и резким ростом штата после пандемии COVID-19.

Кроме того, основатель Amazon назвал ИИ «реальной» технологией и допустил, что вокруг нее сейчас формируется промышленный пузырь. По его словам, даже если инвесторы потеряют деньги после его краха, сами изобретения никуда не исчезнут, а вложения в технологические проекты могут принести пользу обществу.

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