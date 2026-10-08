Джефф Безос: Развитие ИИ позволит людям работать три дня в неделю

Джефф Безос: Развитие ИИ позволит людям работать три дня в неделю3
- 8.10.2026, 22:28
Основатель Amazon дал оптимистичный прогноз.
Рост производительности за счет искусственного интеллекта может в будущем позволить американцам работать три дня в неделю или содержать семью на один доход. Об этом заявил основатель Amazon Джефф Безос, передает Forbes.
Миллиардер не согласился с прогнозами о массовой потере рабочих мест из-за ИИ и предположил, что семьи, где сейчас работают оба супруга, смогут отказаться от второго дохода. По его оценке, развитие технологии скорее приведет к дефициту рабочей силы, чем к безработице. Сокращение около 30 тыс. сотрудников Amazon за последний год Безос объяснил периодом активного найма и резким ростом штата после пандемии COVID-19.
Кроме того, основатель Amazon назвал ИИ «реальной» технологией и допустил, что вокруг нее сейчас формируется промышленный пузырь. По его словам, даже если инвесторы потеряют деньги после его краха, сами изобретения никуда не исчезнут, а вложения в технологические проекты могут принести пользу обществу.