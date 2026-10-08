Украина наносит удары по российским пусковым установкам
- 8.10.2026, 22:54
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Есть поражения целей.
Украина бьет по российским пусковым установкам - зафиксированы поражения таких целей.
Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара во время разговора с немецким коллегой Борисом Писториусом.
«Отдельно обсудили угрозу российских баллистических ударов. Украина развивает асимметричные ответы и наносит удары по российским пусковым установкам. Есть результаты по поражению таких целей», - отметил глава минобороны Украины.
Хмара добавил, что обсудил с Писториусом ключевые потребности для защиты критической инфраструктуры, в частности, в Киеве.
Министр обороны Украины заявил, что важным остается наращивание поставок средств противовоздушной обороны, включая перехватчики для систем IRIS-T.