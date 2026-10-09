Россияне массово готовятся уехать в Беларусь на Новый год 9.10.2026, 1:34

Минск впервые обогнал Москву по числу бронирований на новогодние праздники.

Минск и Гродно оказались одними из самых востребованных городов к Новому году среди российских туристов. Гродно и вовсе впервые вошел в десятку самых востребованных направлений, утверждает медиа «Вечерний Санкт-Петербург».

Минск же впервые обогнал Москву по числу бронирований на новогодние праздники. Специалисты относят Минск к топ-5 направлений для празднования Нового года среди россиян. Теперь отмечают и заметный рост интереса к Гродно. Спрос эксперты оценивают как «ажиотажный».

Тройка лидеров выглядит так: Петербург, Минск, Москва. Внутри страны россияне также предпочитают отмечать Новый год в таких городах как Нижний Новгород, Казань, Ярославль и Кисловодск, Калининград, Зеленоградск.

Год тому в Беларуси наблюдалась подобная картина. На СТВ сообщали, что Гродно стал одним из самых популярных городов для отдыха россиян в зимние праздники.

К концу ноября были выкуплены почти все билеты на поезд Москва—Минск, а мест в Москва—Витебск не осталось вовсе. Накануне декабря номера в отелях и гостиницах были забронированы почти полностью.

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