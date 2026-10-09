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Трамп наградил Маска за научные разработки

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  • 9.10.2026, 2:58
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Трамп наградил Маска за научные разработки
Фото: Reuters

Президент США назвал бизнесмена «современным Эдисоном».

Президент США Дональд Трамп вручил шестерым руководителям крупнейших американских технологических компаний государственные награды за выдающиеся достижения в науке и технологиях. Среди награжденных — Илон Маск (Tesla и SpaceX) и Сергей Брин (Google).

«Илон — это современный Томас Эдисон. Илон, хочу тебя поздравить. Ты мой друг. Но еще ты особый парень»,— сказал Дональд Трамп на саммите Science: A New Golden Age. Сооснователя Google Сергея Брина американский президент охарактеризовал как визионера, который дал «всем людям доступ ко всем знаниям человечества».

Государственные награды также получили Дженсен Хуанг (Nvidia), Лиза Су (AMD), Майкл Делл (Dell Technologies) и Сатья Наделла (Microsoft). «Их работа способствовала глобальному технологическому лидерству Америки в XXI веке и заложила основу для нового Золотого века науки»,— указано в пресс-релизе Белого дома.

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