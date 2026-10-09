WP: Опыт работы в Вашингтоне стал «новой валютой» в Венесуэле 9.10.2026, 4:33

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Компании нанимают экс-чиновников, знакомых с политикой США и имеющих связи.

Опыт работы в Вашингтоне стал новой «валютой» для тех, кто рассчитывает заработать на потенциальной «золотой лихорадке» в энергетическом секторе Венесуэлы. Ее нефтяная отрасль долгое время находилась в упадке, а теперь перешла под значительный контроль США. Компании и инвесторы нанимают бывших сотрудников администрации Трампа, знакомых с политикой Вашингтона в отношении страны и имеющих необходимые связи, пишет The Washington Post.

Один из них — бывший старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности Майкл Дженсен. Через три дня после ухода из администрации в мае он отправился в Венесуэлу вместе с криптомиллиардером Фредом Эрсамом. С 1 июня Дженсен работает операционным директором основанной Эрсамом энергетической компании Primavera. В прошлом месяце она подписала соглашения о добыче с государственной нефтяной компанией PDVSA.

Еще одна бывшая сотрудница администрации Бриттани Келм в августе перешла из Совета Белого дома по обеспечению национального энергетического доминирования в Sable Offshore. Компания, по данным источников WP и Financial Times, ведет переговоры с правительством Венесуэлы о разработке нефтяных месторождений. Бывший советник Госдепартамента Мика Томас Кетчел после ухода из администрации также перешел в лоббистскую фирму Ballard Partners, где занимается вопросами Венесуэлы.

Американское законодательство при этом ограничивает деятельность бывших чиновников после ухода с госслужбы. Представители компаний заявили, что Дженсен, Келм и Кетчел консультировались с юристами по вопросам этики и соблюдают установленные правила. Бывший юрист Белого дома по вопросам этики Ричард Пейнтер отметил, что переход Дженсена в частный сектор, вероятно, не нарушает закон при соблюдении этих ограничений.

После свержения Николаса Мадуро в январе президент США Дональд Трамп призвал американские нефтяные компании инвестировать в Венесуэлу, чтобы нарастить добычу и поставки тяжелой нефти на американские НПЗ. Компании ранее требовали гарантий безопасности и изменения правовой и коммерческой системы страны.

На фоне сближения Каракаса и Вашингтона американские нефтегазовые компании начали готовиться к расширению работы в Венесуэле. 28 августа The Wall Street Journal сообщила, что они близки к заключению соглашений об инвестициях в нефтяные месторождения на миллиарды долларов. Chevron, единственная крупная американская нефтяная компания, продолжающая работать в стране, обсуждала получение еще двух месторождений тяжелой нефти. Halliburton вела переговоры о поставках оборудования.

Одновременно администрация Трампа обсуждала прямой доступ к наиболее перспективным нефтяным месторождениям Венесуэлы. По данным WSJ, речь шла о 17 месторождениях с совокупными доказанными запасами около 90 млрд барр. Bloomberg сообщал, что один из вариантов предполагал передачу месторождений в аренду на 100 лет.

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