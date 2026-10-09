«Тела россиян уложат в три яруса» 5 9.10.2026, 5:46

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Иллюстрационное фото

Z-блогер предупредил Россию о катастрофе.

Известный российский Z-блогер, «рассерженный патриот» Максим Калашников опубликовал пост, который почти звучит как антивоенный. Об этом сообщает «Диалог».

По словам Калашникова, попытки России прорваться к Днепру обойдутся ей огромной кровью. Он сравнил так называемую «СВО» с Великой Отечественной войной, отметив, что у нынешней кампании нет внятных целей, а темпы продвижения слишком медленные. Блогер также констатировал, что российская армия неспособна захватить значительные территории Украины.

«При таком стиле ведения БД (боевых действий – ред.), при неумении завоевать господство в воздухе и даже изолировать авиацией локальные участки фронта мы попросту захлебнемся в крови, пока достигнем Днепра. Тела уложим в три яруса. Ибо пехотой против дронов действовать – это гекатомбы», – пожаловался Z-патриот.

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