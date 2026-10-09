Немцы рассказали, что на самом деле думают об «АдГ» 10 9.10.2026, 6:31

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68% высказались однозначно.

Большинство немцев считают ультраправую партию «Альтернатива для Германии» («АдГ») угрозой для демократии, свидетельствуют результаты опроса.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Согласно его данным, 68% респондентов считают эту правопопулистскую партию опасной для демократии, тогда как 29% – нет.

В восточной Германии, где популярность партии резко выросла в последние годы, 42% опрошенных заявили, что «АдГ» не представляет угрозы для демократии, по сравнению с 26% в западных федеральных землях.

Мнения о том, следует ли запретить «АдГ», разделились. Примерно 43% опрошенных исследовательской группой Forschungsgruppe Wahlen высказались за запрет, тогда как 51% выступили против.

Мнения о том, как другие партии должны вести себя с «АдГ», были столь же неоднозначными. Примерно 45% респондентов заявили, что другие партии должны в принципе отказываться от сотрудничества с «АдГ», тогда как 53% считают, что другие партии должны решать вопрос о сотрудничестве в каждом конкретном случае отдельно.

Опрошенные в основном критически относились к запланированной программе реформ канцлера Фридриха Мерца. Лишь 30% считают, что реформы в целом движутся в правильном направлении, тогда как 59% считают, что они движутся в неправильном направлении.

Около 80% считают, что бремя реформ распределяется несправедливо, тогда как лишь 12% считают такое распределение справедливым.

Если бы парламентские выборы состоялись в воскресенье, «АдГ» осталась бы, несомненно, самой сильной партией, сохранив 28% поддержки и опередив консерваторов Мерца, набравших 21%.

Социал-демократы сохранили бы свои позиции на уровне 13%, «Зеленые» поднялись бы на один процентный пункт до 15%, партия «Левые» осталась бы на уровне 12%, а ВДП – на уровне 3%.

В рамках опроса, проведенного 5–7 октября, было опрошено 1 311 избирателей по телефону и в интернете.

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